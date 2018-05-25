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«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
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«Калашников» показал новый пистолет-пулемет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский концерн "Калашников" показал видео испытаний пистолета-пулемета "Витязь", а также пистолета Ярыгина.
Представители концерна продемонстрировали применение оружия в закрытом помещении при различных сценариях.
Пистолет-пулемет "Витязь" разработан для министерства внутренних дел РФ на основе АКС-74У в 2004 году и был назван в честь одноименного спецназа внутренних войск, заказавших оружие.
Как передает РИА Новости, в марте 2018 года концерн анонсировал запуск в серийное производство нового пистолета Лебедева.
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