«Калашников» показал новый пистолет-пулемет

Российский концерн "Калашников" показал видео испытаний пистолета-пулемета "Витязь", а также пистолета Ярыгина.

Представители концерна продемонстрировали применение оружия в закрытом помещении при различных сценариях.

Пистолет-пулемет "Витязь" разработан для министерства внутренних дел РФ на основе АКС-74У в 2004 году и был назван в честь одноименного спецназа внутренних войск, заказавших оружие.

Как передает РИА Новости, в марте 2018 года концерн анонсировал запуск в серийное производство нового пистолета Лебедева.