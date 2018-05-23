«Калашников» показал испытания пистолета-пулемета «Витязь»

Эксперты продемонстрировали применение оружия различных в закрытом помещении при различных сценариях. Концерн показал работу «Витязей» и пистолета Ярыгина.

Пистолет-пулемет «Витязь» разработали для МВД в 2004 году на основе АКС-74У. Оружие было названо в честь одноименного спецназа внутренних войск, ставшим первым заказчиком пистолета.

В начале марта «Калашников» анонсировал запуск нового пистолета Лебедева в серийное производство. При выпуске новинки концерн намерен использовать новое оборудование, которое должно снизить влияние человеческого фактора на ее качество.