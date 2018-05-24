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США прекратят производство «Томагавков»
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США прекратят производство «Томагавков» 

Lenta.ru
Фото: Wikimedia Commons
Военно-морские силы США откажутся от покупки крылатых ракет Tomahawk, сообщает Defense One со ссылкой на проект бюджета ВМС на 2019 год.
По мнению военных, Tomahawk, выпускаемые с 1980-х годов, не отвечают вызовам современности. Американское издание отмечает, что вместо них американские военные планируется отдать предпочтение разрабатываемым противокорабельной ракете большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) и ракете NGLAW (Next Generation Land Attack Weapon), предназначенной для поражения наземных целей.
Defense One отмечает, что заявленные характеристики нового оружия (в частности, сверхзвуковая скорость и новейшие средства противодействия системам радиоэлектронного подавления), принятие которого на вооружение ожидается в 2020-х годах, могут не оправдать ожиданий ВМС, в отличие от прошедших проверку в бою Tomahawk.
Издание полагает, что ракеты особенно нужны Пентагону прежде всего из-за сложившейся в Сирии ситуации. «Остановка их производства, решение о которой Конгресс может принять в 2019 году, просто неприемлема в опасном и неопределенном мире», — заключает Defense One.
В апреле 2018 года Минобороны России показало попавшую в Россию из Сирии боеголовку Tomahawk.
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