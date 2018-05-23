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В тольяттинском парке им. Сахарова появились новые экспонаты
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В тольяттинском парке им. Сахарова появились новые экспонаты 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Т-26 цилиндрической башней. Этот танк имел корпус, двигатель и трансмиссию британского «Виккерс-Армстронг 6 тонн» проданного по лицензии в СССР. В СССР танк сполучил на вооружение 2 пулемета в 2 башенках, а затем и 45 мм орудие. В нашей модификации 1933 г. танк Т-26 имеет поручневую антенну радиостанции 71-ТК-1, 45 мм орудие, спаренный пулемет ДТ и пулемёт ДТ в кормовой нише. Танки Т-26 широко применялись в Испанской гражданской войне, конфликтах на оз. Хасан и Халхин-Голе, в советско-финской войне, начальном периоде Великой Отечественной.
Легкий танк Т-60 появился во время войны. Это плод компромиссов и огромного дефицита танков в РККА, после тяжёлых потерь лета — осени 1941 года. Разработан в августе 1941 г. на московском заводе № 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода. В сентябре того же года Т-60 был принят на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменён на сборочных линиях более мощным легким танком Т-70.
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