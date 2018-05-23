Американцам рассказали, как Россия уничтожит F-22 и F-35

Издание The National Interest рассказало своим читателям, как Россия планирует сбивать американские F-22 и F-35, сообщает Североамериканское бюро НСН. Речь идет о бистатической радиолокационной системе «Струна-1», которая способна отследить истребители-невидимки, оснащенные технологией «стелс», в том числе и самолеты пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США

РЛС «Струна-1» отличается от большинства других радаров тем, что приемник и передатчик расположены в двух разных местах. Это, отмечают эксперты, повышает чувствительность радиолокационной системы, что позволяет отслеживать объекты, невидимые для обычных радаров.

Однако, у российской разработки ограничена зона действия, пишет The National Interest . Радиус отслеживания составляет примерно семь километров в высшей точке, что означает, что самостоятельно это система сможет замечать только объекты на низкой высоте полета. Тем не менее, если «Струна-1» будет использоваться в тандеме с другими современными радиолокационными системами противодействия технологии «стелс», то можно будет получать важную информацию о позиции и движении истребителей-невидимок.

Эксперты издания заключили, что РЛС «Струна-1» представляет угрозу авиации НАТО в случае военного конфликта. Особенно под ударом могут оказаться атакующие истребители-невидимки, которым может потребоваться спуститься на низкую высоту и тем самым оказаться в области обнаружения «Струны-1».

Отметим, что о бистатической радиолокационной системе «Струна-1» издание The National Interest писало еще в октябре 2017 года. Тогда эксперты заключили, что российская РЛС превратит американские многоцелевые истребители-невидимки пятого поколения F-22 и F-35 в «устаревший хлам».