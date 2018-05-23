РФ покажет на KADEX-2018 более 300 образцов оружия

Россия покажет на KADEX-2018 более 300 образцов оружия

Российские компании представят на международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая открывается в среду в столице Казахстана , более 300 образцов оружия, включая зенитную ракетную систему С-400 и боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщили в компании "Рособоронэкспорт".

Компания-спецэкспортер выступает организатором российской экспозиции, где представят свою продукцию 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. В частности, концерн "Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитные комплексы семейства "Бук" и "Тор". Компания планирует провести переговоры с представителями госструктур, официальными делегациями стран, потенциальными заказчиками продукции холдинга.

"Вертолеты России" покажут на выставке ударные Ми-28НЭ и Ми-35М, а также транспортно-десантный Ми-38Т. Кроме того, руководство холдинга проведет переговоры с традиционными и потенциальными эксплуатантами российских вертолетов.

Также в российской экспозиции можно будет ознакомиться с малыми ракетными кораблями "Каракурт-Э" и "Сарсар", будут представлены сверхманевренный многофункциональный истребитель типа Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. На KADEX-2018 покажут российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и экспортную новинку "Орион-Э".

Как сообщил ранее министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов , KADEX посетят официальные делегации из 48 стран, свои экспозиции на выставке представят 318 компаний из 28 государств. Выставка продлится до 26 мая.