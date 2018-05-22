Помпео увеличит продажи оружия за рубежом

Помпео увеличит продажи американского оружия за рубежом, считает сенатор

Новый госсекретарь США Майк Помпео увеличит продажи американского оружия за рубежом, что в перспективе может при определенных условиях негативно сказаться на репутации США, считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи

"Помпео может быть эффективнее (предыдущего госсекретаря Рекса) Тиллерсона в продвижении сделок по вооружениям", — сказал Мерфи, выступая на конференции в Вашингтоне. По его словам, этому способствует то, что Помпео видит американское влияние в мире лишь через призму военной мощи. Помпео получил репутацию "ястреба" во внешней политике в бытность конгрессменом и директором ЦРУ.

Мерфи напомнил, что США продают оружие в 63 страны и являются крупнейшим экспортером оружия в мире. Выпущенная в мае директива администрации Трампа, облегчающая продажу военных технологий, будет означать рост прибыли для немногих крупных оборонных компаний, "но не без роста жертв среди гражданского населения", предупредил сенатор.

По его словам, это может сказаться на репутации США.

"В этом опасном бизнесе недостаточно надзора и применения принципов ответственности. Когда падают бомбы, с ними ассоциируют США, которые затем сталкиваются с последствиями нерегулируемых продаж оружия", — сказал Мерфи.

Ряд неправительственных организаций ранее критиковали США за продажи оружия ряду стран, которые ведут военные операции в других странах — например, Саудовской Аравии , которая вовлечена в конфликт с хуситами в Йемене