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Украина впервые провела пуски Javelin
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Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
На Украине впервые состоялись пуски американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
«Сегодня впервые на Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли», — говорится в сообщении в Twitter.
30 апреля Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.
Позднее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что США запрещают использовать ракетные комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.
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