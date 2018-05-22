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Китай представил дрон-бомбардировщик «в стиле ИГ»
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Китай представил дрон-бомбардировщик «в стиле ИГ» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Китае разработали беспилотник вертолетного типа, который предназначен для бомбометания с малых высот, подобный тем, которые кустарно производили террористы «Исламского государства».
Фотографии концепта дрона-бомбардировщика, представленного в Китае, опубликованы в блоге военного эксперта Бориса Рожина. Он отмечает, что разработка появилась на фоне успехов «Исламского государства» в деле кустарного производства дронов-бомбардировщиков.
Этим проектом, пишет эксперт, Китай предлагает уйти от кустарного производства типа ИГ и производить подобное вооружение серийно.
При этом ценность такого дрона должна обеспечиваться его малозаметностью.
Напомним, накануне стало известно, что российские системы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили БПЛА боевиков, которые должны были сбросить бомбы.
Подобные атаки предпринимались и ранее: так, в конце апреля российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника боевиков в районе авиабазы Хмеймим. Для отражении атаки были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и средства радиоэлектронной борьбы.
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