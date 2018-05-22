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Корветы «Бойкий» и «Стойкий» ударили по «противнику»
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Корветы «Бойкий» и «Стойкий» нанесли ракетный удар по отряду кораблей условного противника 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Стойкий" в ходе плановых учений провела совместные электронные ракетные пуски по морским целям, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Экипажи корветов "Бойкий" и "Стойкий" в ходе учений успешно выполнили ряд совместных боевых упражнений с условной стрельбой из артиллерийского комплекса А-190 в рамках розыгрыша артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. Помимо артиллерийского вооружения был задействован и ударный ракетный комплекс "Уран", с помощью которого были проведены совместные электронные пуски", — сказал он.
Одним из важных эпизодов выхода в море стал совместный поиск и уничтожение корветами подводной лодки условного противника с помощью торпедного комплекса "Пакет", отметил Мартов.
"Экипажи "Бойкого" и "Стойкого" также отработали действия по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив имитированные средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений", — заключил представитель флота.
Корабли проекта 20380 — многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина — 13 м, полное водоизмещение — 2 тыс. 200 т., скорость полного хода — до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания — 3 тыс. 500 морских миль (около 6 тыс. 400 км).
На вооружении корветов — универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.
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