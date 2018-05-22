Уникальный боевой модуль для бронемашин представили в Челябинске

Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд". Телевизионный канал прицела обнаруживает цель типа "БТР" на расстоянии до пяти тысяч метров, тепловизионный — до 2, 5 тысячи метров. Лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 тысяч метров, позволяя использовать боевой модуль для разведки и наблюдения за противником.

При необходимости вести огонь сходу, устройство работает в режиме стабилизации в двух плоскостях и может поражать цели на дальности более 2000 метров. По сравнению с иностранными аналогами, челябинский модуль значительно дешевле и компактнее.

Кроме того, у модуль отличает высокая скорость поворота оружия — до 40 градусов в секунду, а также больший боекомплект — до 250 патронов. Боевой модуль способен работать при температуре от — 60 до +50 градусов по Цельсию. Благодаря оригинальной конструкции его можно оперативно установить на любую технику сухопутного и морского назначения.

Как отметили на предприятии, испытания технической новинки проведены успешно, документация передана в серийное производство.