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Боевой модуль для бронемашин представили в Челябинске
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Уникальный боевой модуль для бронемашин представили в Челябинске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд". Телевизионный канал прицела обнаруживает цель типа "БТР" на расстоянии до пяти тысяч метров, тепловизионный — до 2, 5 тысячи метров. Лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 тысяч метров, позволяя использовать боевой модуль для разведки и наблюдения за противником.
При необходимости вести огонь сходу, устройство работает в режиме стабилизации в двух плоскостях и может поражать цели на дальности более 2000 метров. По сравнению с иностранными аналогами, челябинский модуль значительно дешевле и компактнее.
Кроме того, у модуль отличает высокая скорость поворота оружия — до 40 градусов в секунду, а также больший боекомплект — до 250 патронов. Боевой модуль способен работать при температуре от — 60 до +50 градусов по Цельсию. Благодаря оригинальной конструкции его можно оперативно установить на любую технику сухопутного и морского назначения.
Как отметили на предприятии, испытания технической новинки проведены успешно, документация передана в серийное производство.
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