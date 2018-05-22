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Эксперт прокомментировал сообщения о «возрождении» легендарных немецких танков
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Эксперт прокомментировал сообщения о «возрождении» легендарных немецких танков 

RT на русском 1 час назад
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о «возрождении» танка Leopard 2 в модификации А7V, который призван служить «сдерживающим фактором» для России.
«Танк Leopard 2 я знаю. У них модификация была 6+, потом 7. Вот они её рекламируют, по выставкам возят и так далее. Ничего радикально нового мы в этой машине не видим», — заявил эксперт.
По его словам, танк давно известен специалистам.
«Я не знаю, чего они собирались сдерживать с его помощью», — добавил Мураховский.
Ранее сообщалось, что Leopard 2 А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/ч и представляет собой движущийся вычислительный центр.
RT на русском: последние новости
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