Эксперт прокомментировал сообщения о «возрождении» легендарных немецких танков

«Танк Leopard 2 я знаю. У них модификация была 6+, потом 7. Вот они её рекламируют, по выставкам возят и так далее. Ничего радикально нового мы в этой машине не видим», — заявил эксперт.

По его словам, танк давно известен специалистам.

«Я не знаю, чего они собирались сдерживать с его помощью», — добавил Мураховский.

Ранее сообщалось, что Leopard 2 А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/ч и представляет собой движущийся вычислительный центр.