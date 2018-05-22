Три робототехнических комплекса отправятся в войска

Инженерные войска получат три робототехнических комплекса в 2018 году

На снабжение военных инженеров поступят роботы «Скарабей», «Сфера» и «Уран-6», все они прошли апробацию в Сирии

Робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» поступят в инженерные войска в 2018 году. Об этом заявил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" и управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Сфера", работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», — сказал Ставицкий.

Он также отметил, что по результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии, началась разработка перспективных средств инженерного вооружения и оснащения.

«В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — заявил начальник инженерных войск.

В 2017 году в инженерные подразделения были приняты 18 современных средств.