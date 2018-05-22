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Три робототехнических комплекса отправятся в войска
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Инженерные войска получат три робототехнических комплекса в 2018 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На снабжение военных инженеров поступят роботы «Скарабей», «Сфера» и «Уран-6», все они прошли апробацию в Сирии.
Робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» поступят в инженерные войска в 2018 году. Об этом заявил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей" и управляемый досмотровый робототехнический комплекс "Сфера", работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», — сказал Ставицкий.
Он также отметил, что по результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии, началась разработка перспективных средств инженерного вооружения и оснащения.
«В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — заявил начальник инженерных войск.
В 2017 году в инженерные подразделения были приняты 18 современных средств.
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