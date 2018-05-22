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СМИ назвали уникальным российский ЗРК С-500
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«Бесценный актив»: СМИ назвали уникальным российский ЗРК С-500 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выход зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров, пишет издание Military Watch Magazine.
Пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, однако для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО. Поэтому довести разработку ЗРК С-500 для конца — задача стратегической важности для России, поскольку западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых ракет и межконтинентальных баллистических ракет для их доставки, говорится в статье.
"В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки", — подчеркивает портал.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Система представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.
По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду.
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