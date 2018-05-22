Откуда растут ноги у сообщений об авариях новой ракеты РФ

Российская крылатая ракета, которая должна стать угрозой для противников РФ благодаря неограниченной дальности полета и высокой маневренности, четвертое испытание подряд отказывается подчиняться замыслам инженеров.

По сведениям американских источников, хорошо осведомленных о ходе испытаний, ракета при последнем пуске продержалась на курсе всего две минуты, преодолев 22 мили.

Впрочем, это уже успех, так как предыдущие запуски оканчивались через пять миль в воздухе, утверждают источники.

Специалисты, опрошенные CNBC, объясняют неудачи тем, что после окончания работы пускового жидкостного двигателя ракеты ее маршевый — ядерный — двигатель отказывается работать как полагается.

CNBC сообщает, что сами инженеры не удивляются неудачам, поскольку это их первые опыты с таким двигателем, однако их подгоняет политическое руководство России, которое приказало поставить ракету на боевое дежурство к 2020 году.

Полностью готова к употреблению

«Во-первых, как можно верить источнику, происхождение которого не разглашается? Ведь даже из того, как эта информация подана, видно, что «источник» понятия не имеет о механизме разработки новых средств вооружений в России и том, какие испытания проходят», — сказал он «Ридусу».

Самое главное шило, торчащее из этого мешка — уверенность источников CNBC в том, что российская ракета имеет два двигателя: разгонный и маршевый, подчеркивает эксперт:

«Похоже, что американцы пытаются сделать свою ракету по этой компоновке, и для них очевидно, что это единственная схема, которую возможно на такой ракете применять, что далеко не факт».

Источники CNBC, похоже, уверены в том, что российский ВПК испытывает новые ракеты примерно так же, как это делают школьники в ракетомодельном кружке: что-то конструируют методом подбора, запускают в собранном виде и смотрят, полетит она или не полетит.

В действительности, новую ракету никогда не запустят прежде, чем у конструкторов не будет железной уверенности в том, что ее компоненты доведены до ума, доказывает Леонков.

«Все двигатели проходят стендовые испытания прежде, чем их установят на ракету. Это обязательное условие. С проблемным двигателем никто ракету запускать не будет. Все основные испытания ракеты, о которой идет речь, уже были давно завершены. Давно — это больше десяти лет назад. В том числе были проведены и бросковые испытания», — говорит эксперт.

Сейчас доработка этой ракеты идет в части ее инкорпорирования на носители — наземные, морские или воздушные. И испытания проводятся именно по этим работам.

«А то, что ракета якобы пролетела 22 километра — это «источники» взяли цифру с потолка. Они могли написать, что она пять метров пролетела», — считает он.

Путаница в показаниях

Сообщения о «неудачах» при испытаниях ракеты с ядерным двигателем кочуют из одних западных изданий в другие, при этом с каждым разом у них нарастает «путаница в показаниях», соглашается с Леонковым заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Владимир Гундаров.

«Надо верить тому, что про эту ракету сказал президент Путин. Он, возможно, не сказал всё, что касается этой ракеты, но он никогда не врет. Если он на совещании с представителями ВПК и Минобороны в Сочи сказал, что ракета будет принята на вооружение в 2019 году — значит, так оно и есть», — сказал «Ридусу» эксперт.

Гундарев ссылается на свои частные беседы с разработчиками этой ракеты, которые подтвердили, что такое «изделие» в самом деле существует, и не только на бумаге или в видеопрезентации Федеральному Собранию.

Единственное «белое пятно», которое остается в информации о новой ракете — это пресловутая ядерная двигательная установка, о которой толком ничего конкретного не могут сказать даже специалисты.

«Я разговаривал с одним профессором, изобретателем магнитоплазмодинамического двигателя. И даже он не понимает, как, во-первых, ядерная установка может разогнать ракету до 20 Махов, и во-вторых, как какое-то тело может двигаться с такой скоростью в атмосфере. Ведь крылатая ракета идет, прижимаясь к местности, а у нас пока нет материалов, которые выдержали бы движение с такой скоростью на высотах менее 40 километров», — говорит эксперт.