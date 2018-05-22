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F-35 впервые применили в бою
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Истребитель F-35 впервые применили в бою 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Израиль стал первой страной в мире, которая использовала в бою истребитель F-35, заявил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин.
«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — передает РИА «Новости» слова Норкина, выступавшего на конференции перед коллегами из двух десятков стран.
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Он отметил, что F-35 полностью готовы к боевому применению и регулярно участвуют в выполнении оперативных задач, а в израильских ВВС истребителям присвоили имя «Адир», что переводится с иврита как «могучий».
F-35 — самый дорогостоящий самолет в истории: полный цикл разработки обошелся Пентагону в 1,3 трлн долларов с учетом инфляции, а стоимость одного F-35 составляет 159 млн долларов. Как уже неоднократно отмечали наблюдатели, американский F-35 «погряз в проблемах».
Напомним, в декабре 2016 года в Израиль из США прибыли первые два истребителя пятого поколения F-35. Ранее стало известно, что Израиль приобретет у США еще 17 истребителей F-35, число закупаемых самолетов достигнет 50.
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