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В Германии возродили танки для сдерживания РФ
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СМИ: в Германии возродили легендарные танки для сдерживания России 

Газета.ру 1 час назад
Фото: Bundeswehr/Modes
Как отмечается, танки впервые были использованы во время Первой мировой войны, а также позволили Германии осуществлять завоевания в начале Второй мировой войны. Поле войны немецкая сторона сократила количество военных машин, но в настоящее время страны НАТО интенсивно вооружаются и уделяют большое внимание национальной обороне.
«Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России», — отмечается в статье.
По данным издания, современная модификация танков получила название в честь немецкого «монстра» A7V. Ее вес составляет 60 т, а скорость движения достигает 70 км/ч. Кроме того, в ЕС решили сделать дороги, мосты и железнодорожные пути более современными.
«Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Россия провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 года по февраль 2018 года.
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