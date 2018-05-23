Россия сохранит в тайне свойства ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон»

Подобные аппараты практически неуязвимы для противника, говорил Путин

Впервые о новинках отечественного вооружения, в том числе о подводном беспилотном аппарате с ядерным зарядом, президент РФ Владимир Путин рассказал 1 марта в послании к Федеральному собранию.

Судостроитель отметил, что глава государства лишь намекнул на некоторые особенности подлодки. «И это один из случаев, когда широкая огласка характеристик субмарины не предполагается в принципе», — заявил Рахманов в интервью «Интерфаксу»

В апреле глава ОСК подтвердил существование ядерной подводной лодки-беспилотника, отметив, что это «не фантазии, не прототипы и не мультики». «Это реально существующие образцы», — подчеркивал Рахманов.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются. Известно лишь, что он способен двигаться на сверхбольшой глубине и с высокой скоростью преодолевать расстояние между континентами, неся ядерный заряд. В СМИ высказывались предположения, что «Посейдон» сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.

Путин отмечал, что подобные субмарины-беспилотники практически неуязвимы для противника и могут поразить многие цели, в том числе авианосные группировки и береговые укрепления. ​