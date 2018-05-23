Ещё
Россия сохранит в тайне свойства ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сохранит в тайне свойства ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Подобные аппараты практически неуязвимы для противника, говорил Путин
Россия не будет раскрывать характеристики нового подводного ядерного беспилотника, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Напомним, что в конце марта россияне выбрали названия для новейшего оружия, решив назвать беспилотник «Посейдоном».
Впервые о новинках отечественного вооружения, в том числе о подводном беспилотном аппарате с ядерным зарядом, президент РФ Владимир Путин рассказал 1 марта в послании к Федеральному собранию.
Судостроитель отметил, что глава государства лишь намекнул на некоторые особенности подлодки. «И это один из случаев, когда широкая огласка характеристик субмарины не предполагается в принципе», — заявил Рахманов в интервью «Интерфаксу».
В апреле глава ОСК подтвердил существование ядерной подводной лодки-беспилотника, отметив, что это «не фантазии, не прототипы и не мультики». «Это реально существующие образцы», — подчеркивал Рахманов.
Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются. Известно лишь, что он способен двигаться на сверхбольшой глубине и с высокой скоростью преодолевать расстояние между континентами, неся ядерный заряд. В СМИ высказывались предположения, что «Посейдон» сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.
Путин отмечал, что подобные субмарины-беспилотники практически неуязвимы для противника и могут поразить многие цели, в том числе авианосные группировки и береговые укрепления. ​
Карельские вести: последние новости
Американцев попросили не волноваться из-за «провальных» испытаний российских ракет «Бесценный актив»: СМИ высоко оценили российский ЗРК С-500 Минобороны обвинило Штаты в нарушении договора о РСМД
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева276
Появились подробности кровавого убийства на Кубани566
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой65
Больного раком Караченцова госпитализировали9
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума50
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
01:48
Сирийские «боевые бочки» отличились в городских боях
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение