CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»

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Американский канал рассказал о неудачных испытаниях новых российских ракет 

RT на русском 4 часа назад
Испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем прошли неудачно, согласно источникам, знакомым с докладом разведки США. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Канал отмечает, что ракета с ядерной установкой была протестирована четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года. По данным анонимного источника канала, запуски закончились крушениями.
Уточняется, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полётом на 8 км.
По данным источника телеканала, ракета снабжена топливным двигателем, который необходим для старта, а также ядерным, который подключается во время полёта.
Ранее источник сообщал, что сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, проходила испытания три раза в 2016 и 2017 годах, два из которых, в 2016 году, были успешными. Отмечалось, что она будет готова к использованию к 2020 году. По данным канала, «США в настоящее время не могут этому оружию противостоять».
1 марта в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были представлены новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
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