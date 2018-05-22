СМИ рассказали о возрождении «немецкого монстра» для сдерживания России

В статье отмечается, что новые машины носят такое же название как у немецкого «монстра» A7V, который принимали участие в Первой мировой войне, став первым серийным танком Германии

"Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта", — пишет газета.

После падения железного занавеса, отмечает Die Welt, танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой, они приобретают было значение.

НАТО энергично вооружается, а национальная оборона стран-членов и защита альянса находится в центре политики организации, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России", — говорится в материале.

Возвращение танков вынуждает Евросоюз модернизировать дороги, мосты и железные дороги. «Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией», — отмечается в статье.

Газета сообщает, что в отличие от ранних моделей, современные танков полностью компьютеризированы. «Леопард 2» А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/час и представляет собой «движущийся компьютер». Электронный баллистический вычислитель рассчитывает траекторию полёта 120-миллиметрового снаряда, а командир экипажа работает джойстиком. В его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения.

В прошлом году издание Focus сообщило, что больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации. Часть из них находятся в процессе переоборудования, семь — на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.