Готов проект облика новой российской подлодки

Концептуальное проектирование подлодки пятого поколения "Хаски" и определение ее облика завершено, ведется разработка тактико-технических характеристик, заявил глава Объединенной судостроительной корпорация Алексей Рахманов

"Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный", — сказал он в интервью газете "Известия"

"Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" — пока военная тайна", — добавил Рахманов.

Как сообщалось ранее, о многоцелевых АПЛ пятого поколения проекта "Хаски" мало открытой информации. Известно, что эта субмарина будет носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", впервые упомянутого в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение РК — 3К-22, собственно ракеты — 3М22.