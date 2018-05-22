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Готов проект облика новой российской подлодки
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Готов проект облика новой российской подлодки 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ria.ru
Концептуальное проектирование подлодки пятого поколения "Хаски" и определение ее облика завершено, ведется разработка тактико-технических характеристик, заявил глава Объединенной судостроительной корпорация Алексей Рахманов.
"Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный", — сказал он в интервью газете "Известия".
"Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" — пока военная тайна", — добавил Рахманов.
Как сообщалось ранее, о многоцелевых АПЛ пятого поколения проекта "Хаски" мало открытой информации. Известно, что эта субмарина будет носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", впервые упомянутого в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение РК — 3К-22, собственно ракеты — 3М22.
Как ранее заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук, строительство АПЛ проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы.
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