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В Астане открылась выставка вооружений «KADEX-2018»
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В Астане открылась выставка вооружений и военной техники «KADEX-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Особый интерес у специалистов из двадцати восьми стран мира вызывают стенды и павильоны российских производителей.
В столице Казахстана открылась крупная международная оружейная выставка «KADEX-2018». На ней представлены новейшие разработки ведущих компаний в области авиации и космоса, техника для сухопутных войск, армейские роботы и системы ПВО.
Особый интерес у специалистов из двадцати восьми стран мира вызывают стенды и павильоны российских производителей.
По данным Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в выставке примут участие 43 официальные делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, ОАЭ, России, Турции и др. Свою продукцию представят более 300 компаний.
Организатором российского стенда является «Рособоронэкспорт» — 11 холдингов и 18 входящих в их состав предприятий покажут более 300 образцов продукции военного назначения.
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