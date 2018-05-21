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Дронам запретят летать над стадионами во время ЧП-2018 в России
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Дронам запретят летать над стадионами во время ЧП-2018 в России 

iPhones.ru 51 минуту назад
Фото: iPhones.ru
Дронам запретят летать над стадионами во время ЧП-2018 в РоссииМинистерство обороны распорядилось создать специальные мобильные группы для защиты стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, от беспилотных летательных аппаратов.
Подобные группы радиоэлектронной борьбы будут направлены в 11 российских городов. Для борьбы с дронами и беспилотниками будут использована специальная экспериментальная разработка «Силок», комплекс «Свет-КУ», Р-934БМВ «Синица» и Р-330Р «Житель».
Контролирующие бригады получат в распоряжение и 60 переносных комплексов малой дальности «Арбалет». С их помощью можно заглушить радиосигнал и сделать управление беспилотниками невозможным. Кроме того, ФСБ заявило о планах предоставить еще несколько новых разработок, технические характеристики которых не раскрываются.
БПЛА — это эффективный способ доставки до цели пару килограммов тротила и успешно подорвать его.
Алексей Филатов, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа»
Таким образом ФСБ и Министерство обороны планируют подавлять любые террористические угрозы и провокации.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. По случаю подготовки к мероприятию уже издан указ об усиленных мерах безопасности.
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