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В США сравнили возможности F-15 и Су-57
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National Interest сравнил возможности F-15 и Су-57 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
Срок эксплуатации американского истребителя F-15С Eagle приближается к концу, однако этот самолет еще может дать бой российскому истребителю пятого поколения Су-57, утверждает National Interest.
Су-57, по мнению эксперта издания, после установки новых двигателей будет превосходить любой истребитель четвертого поколения, учитывая сочетание его скорости, маневренности, электронного оборудования и скрытности.
Однако на последний козырь российского самолета у F-15 есть ответ, утверждает автор статьи.
Он заключается в том, что современные истребители видны в длинноволновой инфракрасной области спектра. Учитывая этот факт, компания Lockheed Martin разрабатывает подвесную прицельно-разведывательную систему Legion pod, ИК-датчики которой позволят F-15 с высокой точностью обнаруживать и отслеживать противника на дальних расстояниях.
После обнаружения Су-57, продолжает автор, пилоту F-15 будет достаточно выпустить ракеты дальнего действия Raytheon AIM-120D AMRAAM. "Если же Су-57 выживет после залпа американских ракет, F-15C окажется в невыгодном положении из-за высокой маневренности российского истребителя. Тем не менее летчики F-15C не раз выигрывали учебные бои против очень манёвренных F-22", — резюмирует автор.
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