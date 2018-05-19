ИС-2 и другие самые лучшие советские танки

Танки — грозное оружие, символ мощи и силы мировых держав. Россия по числу легендарных танков является супердержавой.

МС-1 (Т-18)

МС-1 (Т-18) стал первым советским массовым танком. Всего было выпущено около 960 единиц. Впервые в боях МС-1 были использованы в конфликте на КВЖД в 1929 года, когда атака 9 танков обратила в бегство китайскую пехоту. Во второй половине 30-х — начале 40-х годов значительная часть этих машин использовалась в качестве неподвижных огневых точек на границе на Дальнем Востоке и Карельском перешейке. Эпизодически встречаются упоминания об участии МС-1 в боевых действиях и в первые месяцы Великой Отечественной войны. До наших дней в качестве музейных экспонатов и памятников сохранилось не более 10 МС-1.

БТ-7 — быстроходный танк. Его военным дебютом стали боевые действия против японских войск у озера Хасан летом 1938 года. Однако наилучшим образом БТ-7 показали себя годом позже в Монголии в боях на Халхин-Голе, где в степях в полной мере проявились высокая скорость и маневренность этого танка. Успешно действовали БТ-7 во время похода Красной Армии в Польшу в сентябре 1939 года, когда стремительное продвижение мобильных танковых групп позволило парализовать возможные активные действия польских войск. На начальном этапе Великой Отечественной войны по своим боевым качествам БТ-7 не уступали большинству немецких танков и применялся до первой половины 1942 года.

Заключительным эпизодом в боевой биографии БТ-7 стала советско-японская война в августе-сентябре 1945 года.

На тот момент эти уже устаревшие танки входили в состав вторых батальонов танковых полков и шли в прорыв за более мощными Т-34 и ИС-2.

Т-34/76 Т-34/76. Один из лучших средних танков на 1940 год. Сочетал в себе хорошую броневую защиту и мощное вооружение. 76 мм пушка танка могла эффективно бороться как с живой силой, так и техникой. По крайней мере, до середины 1942 года противник ему мало что мог противопоставить. Нередко Т-34, получив многочисленные попадания, оставались в строю.

Самый результативный советский танкист, сражавшийся на Т-34, Д. Ф. Лавриненко (4-я танковая бригада) с октября по декабрь 1941 года уничтожил или вывел из строя 52 два немецких танка.

С появлением в 1943 года у противника тяжелой техники серьезной модернизации подвергся и Т-34. Была усилена броневая защита, добавлен пятый член экипажа, а танк вооружен новой 85-мм пушкой, способной на ближней и средней дистанциях поражать практически все немецкие танки. Новые Т-34/85 с марта 1944 года стали поступать на фронт. Т-34 оказался во многом не идеальным, но простым в производстве и освоении, а также самым массовым в мире танком. Во второй половине XX века Т-34 использовались в конфликтах вплоть до 90-х годов (война в Югославии).

КВ-1 — советский тяжелый танк. Первые КВ прошли войсковые испытания в последние недели советско-финской войны. На июнь 1941 года КВ мог считаться одним из сильнейших тяжелых танков в мире. Известен случай в июне 1941 года в районе Рассеняя, когда один КВ-1 сковал действия немецкой дивизии почти на двое суток. В одном из немецких документов отмечалось:

«Практически не было средств, чтобы справиться с чудовищем. Танк нельзя обойти, вокруг топкая местность. Нельзя подвезти боеприпасы, тяжелораненые умирали, их нельзя было вывезти. Попытка ликвидировать танк огнем 50-миллиметровой противотанковой батареи с расстояния 500 метров привела к тяжким потерям в расчетах и орудиях. Танк не имел повреждений, несмотря на то что, как выяснилось, получил 14 прямых попаданий. От них остались лишь вмятины на броне.

Когда подвезли 88-миллиметровое орудие на расстояние 700 метров, танк спокойно выждал, пока оно будет поставлено на позицию, и уничтожил его. Попытки саперов подорвать танк оказались безуспешными. Заряды были недостаточными для громадных гусениц. Наконец он стал жертвой хитрости. 50 немецких танков симулировали атаку со всех сторон, чтобы отвлечь внимание. Под прикрытием ее удалось выдвинуть и замаскировать 88-миллиметровое орудие с тыла танка. Из 12 прямых попаданий 3 прошили броню и уничтожили танк".

К сожалению, большая часть КВ была потеряна не из за боевых причин, а поломок и нехватки горючего. В конце 1943 г. на смену КВ пришли тяжелые танки ИС.

ИС-2 («Иосиф Сталин») тяжелый танк. Был создан для прорыва сильно укрепленных позиций противника и борьбы с тяжелыми танками врага. Известен случай, когда в ходе Львовско-Сандомирской операции, два ИС-2, действуя из засады, за два дня уничтожили 17 немецких танков и самоходок. ИС-2 оказался незаменим в качестве штурмового орудия при прорыве обороны противника, особенно на Берлинском направлении и под Кенигсбергом . В послевоенный период танк прошел модернизацию и официально оставался на вооружении вплоть до 1995 года.

Т-54 создавался с учетом опыта Второй мировой войны и стал основным участником военных конфликтов второй половины XX века. Т-54 и его более поздняя модификации Т-55 с атомной защитой применялись в Венгрии (1956г.), Чехословакии (1968г.), во Вьетнаме , войнах на Ближнем и Среднем Востоке вплоть до начала XXI века. Одним из последних конфликтов, где нашли применение Т-55 стали боевые действия в Южной Осетии , где состоял на вооружение частей Южноосетинской республики. Помимо этого, Т-55 стал базой для создания целого ряда образцов военной инженерной техники.