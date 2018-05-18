Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане

Американские военные применили в Афганистане управляемый боеприпас, происхождение которого остается неизвестным для экспертов. Видео, доступное на YouTube и демонстрирующее «невероятный маневр» оружия, прокомментировал автор The War Zone Тайлер Роговей.

В ролике, отмечает эксперт, показана ликвидация в афганской провинции Фарах террористов, пытающихся скрыться в одном из зданий. На видео (между 35-й и 40-й секундами) заметен боеприпас, который совершает быстрый подлет к цели, затем резко перемещается в обратную сторону, после чего вновь возвращается к цели и подрывается.

Роговей отмечает, что это могло бы быть Viper Strip GBU-44, однако данное оружие не имеет таких больших крыльев. Также маловероятно, что боеприпас является высокоточной управляемой ракетой AGM-176 Griffin, поскольку нет сведений о ее возможности столь резко менять направление своего движения.

У эксперта вызвало сомнение и то, что таинственное оружие является планирующей бомбой Dynetics SGM GBU-69/B, у которой в центральной части должны быть явно видны крылья.

Роговей не исключает, что американские военные применили новое оружие, в основу которого положен недорогой и компактный дрон. «Существуют также другие специализированные боеприпасы типа воздух-земля и уникальные методы доставки, которые остаются нераскрытыми. Поэтому вполне возможно, что то, что мы видим здесь, является чем-то совершенно новым», — пишет автор.