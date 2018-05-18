«Торнадо» для «Арматы»: на чем будут возить новую тяжелую бронетехнику

Необходимо отметить, что в последние годы у нас появились интересные образцы, уже поступающие или готовые направиться в войска. Одним из них является тягач «Урал-63708» с колесной формулой 8х8, созданный по теме «Торнадо-У». Ему по силам перебрасывать самую тяжелую технику Российской армии. В том числе и перспективную, такую как машины унифицированного семейства «Армата». Например, самую тяжелую из них — 57-тонную бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16.

Как сообщают создатели тягача, полная масса автопоезда может достигать 85 тонн. Благодаря трем осям, расположенным за кабиной, внешне автомобиль выглядит очень непривычно для российской техники. Хотя за рубежом похожие машины давно используются как танковозы, у нас такая осевая формула пока в новинку.

Еще одной особенностью «Урала» является его каркасно-панельная кабина с четырьмя дверями, которая может вмещать до 6 человек. То есть, кроме водителя, там есть места для расчета самоходки или экипажа танка.

Мощность дизельного шестицилиндрового двигателя составляет 600 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. Емкость топливного бака — 400 литров.

По мнению военных экспертов, характеристики «Урала-63708» позволяют ему занять достойное место в отечественных вооруженных силах.