«30 минут — и он над Америкой»

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 в 2018 году совершат перелёт в Анадырь . Ранее этот аэродром был освоен Ту-22М3. Об этом рассказал командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш . Он особо отметил, что Арктика имеет для России стратегическое значение. Именно из-за этого, как подчеркнул Кобылаш, сейчас осваиваются новые аэродромы и изделия, которые обеспечат безопасность страны с моря, сообщает «Красная звезда».

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что в плане погоды у Ту-160 никаких ограничений нет.

«Летать-то он, конечно, сможет. Температурные условия в полётах на этой высоте (на которой летают бомбардировщики — НСН) везде примерно одинаковые. Другое дело, что полёты осложняются близостью Северного полюса. Из-за этого там бывают сбои в ориентировании. Для Ту-160 совершенно никакой разницы нет между полётами в Арктике или на экваторе. Это всепогодный самолёт. Для самого самолёта ограничений нет. Но вряд ли он будет базироваться в Арктике, потому что для этого нужны специальные аэродром, инфраструктура, аэродромная, техслужба и так далее. Это более большой, сложный и тяжёлый самолёт, чем, например, Ту-22М3. Для него нужна более длинная ВПП, ангарные сооружения большие», — предположил в эфире НСН эксперт.

Ту-160 отправляют в Арктику из-за действий Запада При этом экс-конструктор ОКБ «Сухой» предположил, что если речь всё-таки пойдёт о перебазировании стратегического бомбардировщика, то это может быть связано с климатическими испытаниями или демонстрацией понтов.

«Если говорить о перебазировании в Анадырь, это будет, скорее всего, опытная эксплуатация. Могут возникнуть проблемы (там же полярная ночь, магнитные бури), они будут решены. Сейчас это можно рассмотреть, как климатические испытания с опозданием на 30 лет. С моей точки зрения, это либо климатические испытания, либо демонстрация понтов, потому что такое дальнее базирование самолёта, если ничем не подкреплён, то это очень рискованно, потому что там должны быть средства ПВО, самолёт обеспечения», — подчеркнул собеседник НСН.

Сказка про белого бычка. На чём будет летать стратегическая авиация Вадим Лукашевич также напомнил, что Ту-160 сможет долететь из Анадыря до Америки за 30 минут.

«Ту-160 — это стратегическое оружие. Они базируются в Энгельсе, по большому счёту мы их создавали против Америки или НАТО. От Энгельса до Европы ему 1,5-3 часа по нашей территории лететь. Анадырь — фактически пограничный пункт. Это фактически «на передовой», плюс ещё тяжёлые климатические условия. Это больше демонстрация, нежели что-то серьёзное. Сейчас мы давим на наших противников (на НАТО) полётами, огибая Европу с Севера. Чтобы долететь до Мурманска, выйти в нейтральные воды, покрасоваться севернее Великобритании, ему нужно как минимум 1-2 дозаправки. Если он в Анадыре, то 30 минут — он уже над Америкой», — подытожил Лукашевич.