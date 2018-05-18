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В США рассказали, как улучшить «Армату»
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Американцы рассказали, как улучшить российский танк «Армата» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Эксперты издания The National Interest рассказали, как улучшить российский танк Т-14 «Армата», сообщает Североамериканское бюро НСН. В сравнении с израильским танком «Меркава», Т-14 более подвижен и предоставляет экипажу лучшую защиту. Однако, российский танк проигрывает израильскому с точки зрения сенсоров и ситуационной осведомленности, заключили эксперты.
Швейцарский эксперт Стефан Бюлер заключил, что если бы у российской армии появилась разрабатываемая Израилем система обзора Iron Vision, то командир танка Т-14, оснащенного беспилотной башней, смог бы видеть больше, чем командир боевого танка с башней, в которой находятся люди.
Напомним, ранее журналисты The National Interest сравнили «Армату» с американским «Абрамсом» и в гипотетическом поединке отдали победу американцу. В эфире НСН военный аналитик Константин Сивков поспорил с таким заключением.
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