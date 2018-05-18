В США рассказали, как улучшить «Армату»

Американцы рассказали, как улучшить российский танк «Армата»

Эксперты издания The National Interest рассказали, как улучшить российский танк Т-14 «Армата», сообщает Североамериканское бюро НСН. В сравнении с израильским танком «Меркава», Т-14 более подвижен и предоставляет экипажу лучшую защиту. Однако, российский танк проигрывает израильскому с точки зрения сенсоров и ситуационной осведомленности, заключили эксперты.