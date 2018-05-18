«Беспилотные системы» впервые представят конвертоплан Supercam на ПМЭФ-2018

ИЖЕВСК , 18 мая. / ТАСС /. Группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит свою новинку — конвертоплан Supercam SX350, который сочетает в себе характеристики беспилотника и квадрокоптера, — на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках объединенной экспозиции Удмуртии . Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

"Мы планируем, что Supercam SX350 окажется в производстве в середине года, после того, как завершатся наши внутренние тесты и модель будет доработана. На данную новинку уже есть потенциальные заказчики", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора ГК «Беспилотные системы» Александра Ушомирского.

По данным предприятия, конвертоплан Supercam SX350 сочетает в себе характеристики беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа и квадрокоптера, то есть совмещает способность совершать вертикальный взлет, садиться на небольшую и неподготовленную площадь и летную производительность.

Ушомирский отметил, что в мире есть аналоги и компоновки данного БПЛА, чаще всего с двигателями внутреннего сгорания. «Однако реальной эксплуатации подобной модели и заказов еще ни у кого не было», — сказал он.

Всего на стенде компании будет представлено пять беспилотных летательных аппаратов: Supercam S100, Supercam S250, Supercam S350, Supercam X6M2, которые уже сегодня работают в интересах госструктур и надзорных органов, энергетики, АПК, лесного хозяйства, проектно-изыскательских и геодезических компаний во всех климатических поясах России и в десятках стран за рубежом.

По итогам 2017 года предприятие выпустило порядка 300 беспилотных летательных аппаратов, в планах на 2018 год — выпуск 500 единиц БПЛА и намерения по расширению штата и производственных площадей.