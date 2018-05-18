Ещё
Первый китайский авианосец завершил испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый авианосец китайского производства окончил тестовое плавание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Li Gang/Xinhua
Первый китайский авианосец собственного производства в пятницу завершил пятидневное тестовое плавание и в ближайшее время вернётся в порт города Далянь провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Авианосец покинул свой порт базирования в Даляне утром 13 мая, на протяжении пяти дней судно выполняло различные маневры в специально отведённой для этих целей зоне.
По данным телеканала, авианосец выполнил поставленные в ходе этой миссии цели, экипажем была проведена последовательная проверка различного оборудования судна.
Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
РИА Новости: последние новости
Росатом ведет разработки по тяжелометаллическим реакторам для военных В Минобороны рассказали об усилении защиты Арктики На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК "Панцирь"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии112
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост356
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских18
ВВС США извинились за неудачную шутку8
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал45
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
05:22
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских
Шоу-бизнес
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение