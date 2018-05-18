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Ракетоносцы ВКС застали американцев врасплох
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Ракетоносцы ВКС застали американцев врасплох 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном 12 мая стал неожиданностью для ВВС США, заявил командующий дальней авиацией Воздушно-Космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до 5-7 единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств», — передает «Интерфакс» слова Кобылаша в ходе проверки авиабазы в Энгельсе.
Напомним, 12 мая два ракетоносца Ту-95 вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет «над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей». Отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил.
Сообщалось также, что «на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США».
Российские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты над международными водами и вблизи границ США. Последний случай их перехвата американскими ВВС у берегов Аляски произошел год назад, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 километров. Тогда два Ту-95МС успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования.
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