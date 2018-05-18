Ракетоносцы ВКС застали американцев врасплох

Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном 12 мая стал неожиданностью для ВВС США , заявил командующий дальней авиацией Воздушно-Космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до 5-7 единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств», — передает «Интерфакс» слова Кобылаша в ходе проверки авиабазы в Энгельсе.

Напомним, 12 мая два ракетоносца Ту-95 вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет «над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей». Отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил.

Сообщалось также, что «на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России , осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США».