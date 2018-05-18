«Панцирь» заступил на боевое дежурство на Камчатке

На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК «Панцирь»

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» заступили на боевое движение на Камчатке.

На Камчатке на боевое дежурство заступили новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Перед этим вся техника была проверена на работоспособность, личный состав прошел всю необходимую подготовку.

«Панцири» будут прикрывать рубежи на северо-востоке страны, а также позиции зенитно-ракетных комплексов С-400. В прошлом году на полигоне Ашулук проходили учебно-боевые стрельбы с участием ЗРПК.

«Панцирь» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Он создан для прикрытия гражданских и военных объектов, а также комплексов ПВО большой дальности от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.