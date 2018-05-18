Ещё
«Панцирь» заступил на боевое дежурство на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост

На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК «Панцирь» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» заступили на боевое движение на Камчатке.
На Камчатке на боевое дежурство заступили новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Перед этим вся техника была проверена на работоспособность, личный состав прошел всю необходимую подготовку.
«Панцири» будут прикрывать рубежи на северо-востоке страны, а также позиции зенитно-ракетных комплексов С-400. В прошлом году на полигоне Ашулук проходили учебно-боевые стрельбы с участием ЗРПК.
«Панцирь» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Он создан для прикрытия гражданских и военных объектов, а также комплексов ПВО большой дальности от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали об усилении защиты Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами Страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону – Трамп США назвали лучший российский истребитель
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды206
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала187
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост139
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног8
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал9
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение