Сверхзвуковые ракетоносцы расширяют географию полетов

Россия расширяет международную географию полётов сверхзвуковыми ракетоносцами, заявил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.

В среду Патрушев обсудил с командующим дальней авиацией развитие инфраструктуры базы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом.