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Сверхзвуковые ракетоносцы расширяют географию полетов
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Сверхзвуковые ракетоносцы расширяют географию полетов 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия расширяет международную географию полётов сверхзвуковыми ракетоносцами, заявил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.
В среду Патрушев обсудил с командующим дальней авиацией развитие инфраструктуры базы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом.
"Полёты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить своё присутствие", — сказал Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".
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