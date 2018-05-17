Боевики заявили о появлении у Сирии ПТРК «Корнет-Д»

Боевики заявили о появлении у сирийских войск ПТРК «Корнет-Д»

Сирийские боевики заявили, что правительственные войска вооружены ПТРК «Корнет-Д», сообщается в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, в качестве доказательства приводится фото уничтоженного пикапа джихадистов. По некоторым данным, машина была уничтожена «с расстояния в более чем 7 км». Указывается, что ликвидированы четыре боевика.

Кроме того, боевики заявляют о ряде ударов с большого расстояния, которые раньше считали ударами авиации.

Напомним, «Корнет-Д» — уникальная разработка тульских оружейников произвела фурор во многих армиях мира. Установка способна поражать как бронированные машины, так и воздушные цели противника на расстоянии до 10 километров. Комплекс может работать в любую погоду, даже при нулевой видимости. При этом система полностью автоматизирована.