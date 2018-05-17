Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» хорошо показала себя в Сирии , ее использовали для уничтожения подземных укрытий боевиков, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин

«Прекрасно себя зарекомендовала новая тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Я скажу, уникальнейшая машина», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, «Солнцепек» «выручал», когда нужно было уничтожить боевиков в подземных укрытиях.

Ранее СМИ сообщали, что против террористов в Сирии применяются российские тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек»: одна из машин доставлена в САР в 2015 году, другая участвовала в сражении за Пальмиру в 2016 году.