100 лет «Красной Армии»: Снайперская винтовка СВ-98

Изменение задач, стоящих перед армейскими и полицейскими снайперами вызвало необходимость в создании высокоточной снайперской винтовки, позволяющей поражать цели на дальностях до 800 метров «с первого выстрела». Для создания какого оружия ижевские конструкторы взяли за основу высокоточную спортивную винтовку с ручной перезарядкой Рекорд-CISM калибра 7.62мм, оснастили ее новой ложей с сошками и регулируемым прикладом, стволом с возможностью установки глушителя и креплением для оптических и ночных прицелов. Новая винтовка, получившая название СВ-98, была принята на вооружение Российских силовых ведомств и успешно применяется до сих пор.