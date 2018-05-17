В Китае впервые запустили созданную частной компанией ракету

Китайский производитель ракет компания OneSpace Technology испытала первую в стране коммерческую ракету OS-X. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета полностью разработана и произведена частной китайской компанией. Пуск прошел в 7.33 по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд, уточняет телеканал. OS-X Chongqing Liangjiang Star, длина которой составляет 9 метров, может нести полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.

China Daily отмечает, что OneSpace основана в 2015 г. Ее часто сравнивают с частной американской ракетостроительной компанией Илона Маска SpaceX . Это сравнение не смущает основателя и главного исполнительного директора Шу Чанга, отмечает CNN . «Ситуация OneSpace сейчас очень похожа на первые годы существования SpaceX», — сказал Шу в интервью CNN перед запуском. «SpaceX — первая в США . Мы первые в Китае », — говорит собеседник телеканала. По его словам, OS-X Chongqing Liangjiang Star — первая ракета, разработанная и построенная полностью с использованием китайских технологий.

Однако некоторые специалисты встретили запуск ракеты со скептицизмом. По мнению профессора аэрокосмической техники в Гонконгском университете науки и технологий Синь Чжана, ракета вряд ли полностью является собственной работой OneSpace. Шу говорит, что компании потребовалось всего три года на развитие своих технологий и строительство ракеты. «Это сверхзвуковая скорость», — считает Чжан. По его мнению, обычно такие процессы занимают не менее 10 лет. Кроме того, OneSpace заявляет, что привлекла 500 млн юаней ($78 млн), и это незначительная сумма для многомиллиардной отрасли, подчеркивает Чжан.