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В Китае впервые запустили созданную частной компанией ракету
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В Китае впервые запустили созданную частной компанией ракету 

Ведомости 49 минут назад
Фото: Ведомости
Китайский производитель ракет компания OneSpace Technology испытала первую в стране коммерческую ракету OS-X. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Ракета полностью разработана и произведена частной китайской компанией. Пуск прошел в 7.33 по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд, уточняет телеканал. OS-X Chongqing Liangjiang Star, длина которой составляет 9 метров, может нести полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.
China Daily отмечает, что OneSpace основана в 2015 г. Ее часто сравнивают с частной американской ракетостроительной компанией Илона Маска SpaceX. Это сравнение не смущает основателя и главного исполнительного директора Шу Чанга, отмечает CNN. «Ситуация OneSpace сейчас очень похожа на первые годы существования SpaceX», — сказал Шу в интервью CNN перед запуском. «SpaceX — первая в США. Мы первые в Китае», — говорит собеседник телеканала. По его словам, OS-X Chongqing Liangjiang Star — первая ракета, разработанная и построенная полностью с использованием китайских технологий.
Однако некоторые специалисты встретили запуск ракеты со скептицизмом. По мнению профессора аэрокосмической техники в Гонконгском университете науки и технологий Синь Чжана, ракета вряд ли полностью является собственной работой OneSpace. Шу говорит, что компании потребовалось всего три года на развитие своих технологий и строительство ракеты. «Это сверхзвуковая скорость», — считает Чжан. По его мнению, обычно такие процессы занимают не менее 10 лет. Кроме того, OneSpace заявляет, что привлекла 500 млн юаней ($78 млн), и это незначительная сумма для многомиллиардной отрасли, подчеркивает Чжан.
В мае 2017 г. компания заключила соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group о создании исследовательской и строительной базы в Чунцине. Запуск базы запланировн на конец 2018 г. В нее войдет исследовательский центр, сборочный центр, испытательный центр и другие лаборатории. Компания планирует ежегодно собирать и тестировать около 30 ракет, а ежегодный доход оценивает в $240 млн
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