Ещё
Срок хранения оружия могут увеличить вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срок хранения оружия могут увеличить вдвое 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий увеличение срока действия разрешений на хранение и ношение ружей, кинжалов и газовых пистолетов.
17 мая на пленарном заседании Государственной Думы депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в федеральный закон «Об оружии». Согласно изменениям, предложенным депутатом Сергеем Ивановым, предлагается увеличить с 5 до 10 лет срок действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, газовых пистолетов, револьверов и сигнального оружия. Аналогичные правила предусмотрены и в отношении холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой или национальными костюмами народов Российской Федерации.
Действующее законодательство предусматривает возможность продления срока действия разрешения на хранение и ношение всего гражданского оружия раз в пять лет. По мнению разработчика законопроекта, такой срок оправдан только для нарезного оружия, из которого проводится контрольный отстрел для формирования федеральной пульгильзотеки.
Причина в том, что интенсивное использование такого оружия может привести к изменению его контрольных параметров. Что же касается длинноствольного и гладкоствольного оружия, а так же газового, пневматического, сигнального и холодного, то эти виды указанных параметров не имеют.
«Процедура продления срока действия разрешения на хранение и ношение оружия предполагает необходимость единовременного предоставления гражданином в органы внутренних дел справок и документов из разных инстанций, для получения которых необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование и проверку знаний применения оружия. Это, с одной стороны, требует от гражданина затратить значительное количество времени, и, с другой стороны, создаёт дополнительную нагрузку на соответствующие организации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Учитывая вышеизложенное, автор поправок предлагает увеличить срок действия разрешения на хранения и ношение отдельных видов оружия с пяти до десяти лет.
Впрочем, законопроект уже получил отрицательный отзыв профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Члены комитета считают, что газовые пистолеты и револьверы могут причинить существенный вред здоровью человека, и поэтому обращение с таким оружием требует особой подготовки и её систематической проверки.
«Таким образом, периодическая проверка знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием является важной гарантией обеспечения личной и общественной безопасности, а также способствует предупреждению совершения правонарушений с применением оружия», — говорится в заключении Комитета, рекомендовавшего отклонить данный законопроект.
Парламентская газета: последние новости
В США признали уникальность российского ракетного комплекса «Кинжал» США испугались российского истребителя на вооружении Китая СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России, Китая и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»770
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля704
Канада осудила открытие Крымского моста343
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост151
В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста172
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение