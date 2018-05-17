Срок хранения оружия могут увеличить вдвое

Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий увеличение срока действия разрешений на хранение и ношение ружей, кинжалов и газовых пистолетов.

17 мая на пленарном заседании Государственной Думы депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в федеральный закон «Об оружии». Согласно изменениям, предложенным депутатом Сергеем Ивановым , предлагается увеличить с 5 до 10 лет срок действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, газовых пистолетов, револьверов и сигнального оружия. Аналогичные правила предусмотрены и в отношении холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой или национальными костюмами народов Российской Федерации

Действующее законодательство предусматривает возможность продления срока действия разрешения на хранение и ношение всего гражданского оружия раз в пять лет. По мнению разработчика законопроекта, такой срок оправдан только для нарезного оружия, из которого проводится контрольный отстрел для формирования федеральной пульгильзотеки.

Причина в том, что интенсивное использование такого оружия может привести к изменению его контрольных параметров. Что же касается длинноствольного и гладкоствольного оружия, а так же газового, пневматического, сигнального и холодного, то эти виды указанных параметров не имеют.

«Процедура продления срока действия разрешения на хранение и ношение оружия предполагает необходимость единовременного предоставления гражданином в органы внутренних дел справок и документов из разных инстанций, для получения которых необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование и проверку знаний применения оружия. Это, с одной стороны, требует от гражданина затратить значительное количество времени, и, с другой стороны, создаёт дополнительную нагрузку на соответствующие организации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Учитывая вышеизложенное, автор поправок предлагает увеличить срок действия разрешения на хранения и ношение отдельных видов оружия с пяти до десяти лет.

Впрочем, законопроект уже получил отрицательный отзыв профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Члены комитета считают, что газовые пистолеты и револьверы могут причинить существенный вред здоровью человека, и поэтому обращение с таким оружием требует особой подготовки и её систематической проверки.