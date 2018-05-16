CNBC: США не смогут отразить удар «Авангардов»

CNBC: российские «Авангарды» войдут в строй к 2020 году — и отразить их удар США не смогут

Российские планирующие гиперзвуковые блоки «Авангард» должны войти в строй к 2020 году, пишет CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием докладов американских разведслужб. Как отмечает канал, в Вашингтоне считают, что на данный момент США не способны отразить удар с применением подобных средств из-за их исключительной скорости, манёвренности и непредсказуемости.

Российское вооружение, против которого на данный момент бессильна противоракетная оборона США, войдёт в строй к 2020 году, пишет CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием докладов американских разведслужб.

По данным источников канала, пожелавших остаться анонимными, Россия в 2016 году дважды провела успешные испытания оружия, способного нести ядерные боеголовки. Тем не менее третье известное испытание состоялось в октябре 2017 года — и тогда оно закончилось неудачно.

Гиперзвуковой планирующий боевой блок под названием «Авангард» создан для установки на межконтинентальную баллистическую ракету. После запуска боевой блок, используя законы аэродинамики, скользит по воздуху в верхних слоях атмосферы.

Согласно одному американскому докладу, «Авангарды» также устанавливались на межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н. Кроме того, в ходе одного из испытаний был использован макет ядерной боеголовки.

Хотя до сих пор неясно, будет ли «Авангард» оснащаться взрывчаткой, предполагается, что его точность и скорость будут достаточны для уничтожения целей. Этот образец оружия, который находился в разработке 30 лет, может перемещаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

«Подобные планирующие боевые блоки с ракетным ускорителем нацелены на лазейки в нашей противоракетной обороне», — заявил директор программы противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Томас Карако, добавив, что это «печально, что США позволили России зайти так далеко».

Кроме того, американские разведслужбы считают, что российские планирующие боевые блоки способны принимать контрмеры с целью обхождения даже самых передовых противоракетных систем. «Авангарды» обладают высокой манёвренностью и, следовательно, непредсказуемы, что осложняет их обнаружение.

По данным американских спецслужб, «Авангарды» могут войти в строй к 2020 году. По мнению канала, это будет серьёзным шагом для Москвы , так как она таким образом обойдёт в этом отношении как США, так и Китай

Во время своей мартовской речи президент России Владимир Путин назвал российский арсенал гиперзвукового оружия «неуязвимым». По его словам, гиперзвуковые боеголовки уже пошли в серийное производство.

«А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!» — подчеркнул российский президент.

Ранее глава стратегического командования Вооружённых сил США Джон Хайтен заявил, что Америка неспособна отразить удар с применением гиперзвукового оружия.