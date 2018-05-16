Кто победит? NI сравнил M1 Abrams со «смертоносной» «Арматой»

Современный российский танк Т-14 «Армата» обладает рядом преимуществ перед американскими танками M1A2 Abrams и немецкими Leopard-2.

В статье допустили реальную ситуацию между США и Россией . По словам автора, в конце 2020-х годов под Калининградом могут сойтись в бою российские и американские сухопутные силы.

К тому времени, по предварительным данным, основным танком США станет General Dynamics Land Systems M1A2 SEP v.4 Abrams, то есть чуть более усовершенствованный, но похожий на нынешний M1 Abrams. Вооруженные силы РФ будут представлять, скорее всего, танки, похожие на Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата».

По мнению капитана ВС Швейцарии Штефана Бюлера, российский танк намного маневреннее американца, или немецких «Leopard-2. При этом „Армата“ не отличается от них мощностью, но из-за небольшого веса российский танк более конкурентный.

Кроме того, как пишет издание, Т-14 надежнее, чем его западные конкуренты, он лучше способен защитить экипаж благодаря активным защитным системам с многослойной броней. Автор отметил, что одно из немногих преимуществ M1 Abrams — это более совершенные системы наблюдения.

»Оптика всегда была и будет ахиллесовой пятой боевых танков, в том числе и Т-14», — добавил Бюлер.

Автор статьи заключает, что российский и американский танки имеют примерно равные возможности в бою, однако в ходе настоящего столкновения двух ядерных держав технические характеристики сухопутного оружия вряд ли будут иметь значение.