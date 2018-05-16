Ещё
Медведев рассказал о готовящихся испытаниях беспилотного транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал о готовящихся испытаниях беспилотного транспорта 

РИА Новости 33 минуты назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Испытания технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта пройдут в России в этом году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Свои образцы беспилотников демонстрируют и российские автомобильные гиганты, и наши IТ-компании разрабатывают методики машинного обучения и так далее. Уже в этом году у нас пройдут полноценные испытания технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта, то есть мы с вами понимаем — это не вопрос будущего, это будущее уже наступило. По сути, беспилотный транспорт уже сейчас существует", — сказал Медведев.
Он напомнил, что правительством должен быть принят целый пакет необходимых актов, чтобы поддержать это направление.
РИА Новости: последние новости
Следует продолжать модернизацию комплекса "Панцирь", заявил Путин Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России Эксперт оценил заявление Путина о перевооружении российской армии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза152
В заброшенном морге Москвы нашли останки8
Госдума случайно поставила Европе ультиматум143
Соловьев похвастался роскошными хоромами129
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение