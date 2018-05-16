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Основные преимущества и недостатки «Арматы» назвали в США
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Основные преимущества и недостатки «Арматы» назвали в США 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Капитан Стефан Бюлер считает, что, хотя многие показатели «Арматы» еще засекречены, российский танк будет превосходить зарубежные машины в скорости и маневре.
— У Т-14 такая же мощность двигателя, как у танков Leopard-2 и Abrams, но, имея боевой вес 48 тонн, он на 20 процентов легче, благодаря чему удельная мощность его двигателя составляет 31,3 л.с. на тонну. По сравнению с западными аналогами, имеющими удельную мощность 24 л.с. на тонну, новый русский танк намного подвижнее и маневреннее, — считает Стефан Бюлер.
Кроме того, используя сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони, Т-14 надежнее защитит свой экипаж в сравнении с западными машинами. Ведь российские танкисты будут находиться в специальной бронекапсуле. Необитаемая башня «Арматы» также дает российскому танку некоторые преимущества по живучести.
В свою очередь, швейцарский офицер считает, что приборы обнаружения, видеокамеры и оптико-электронные прицелы «Арматы» будут уступать немецким и американским аналогам, так как «в этом направлении русские отстают». Необитаемая башня Т-14 также не позволяет командиру танка оценивать текущую ситуацию на поле боя прямо из машины. Однако новые технологии могут нивелировать данную проблему.
— Компьютер создает виртуальное трехмерное изображение, получая видеосигналы от установленных повсюду камер. Командир следит за этим изображением по направлению своего зрения. Израильская компания уже предложила такую технологию под названием «Железное зрение» для бронированной техники. Благодаря ей командир Т-14 будет видеть поле боя даже лучше, чем командир танка с обитаемой башней, — уверен Стефан Бюлер.
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