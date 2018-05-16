Боевой рой: в армию США призвали «гремлинов»

В настоящее время в США начинается третий этап реализации программы Gremlin, которая предполагает создание небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых и транспортных самолетов. Программа Gremlin заложит основу для будущего использования систем роев БЛА.

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США DARPA ) сформировала команду из корпораций и компаний, которая должна справиться с задачей захвата беспилотных летательных аппаратов в полете, сообщает Defense News. Это будет третьей фазой реализации программы Gremlin.

«Замысел программы Gremlin состоит в создании небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых самолетов», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как сообщил собеседник издания, новыми беспилотниками можно будет оснащать военно-транспортные самолеты (С-130), ударные дроны (MQ-9В), бомбардировщики (В-52, В-1), истребители (F-16, F-15E, F-18) и другие летательные аппараты. Аппарат может преодолевать расстояние до 550 км и находиться в воздухе около часа.

Компания Sierra Nevada Corporation была отобрана DARPA для заключительной фазы программы Gremlin, которая в конечном итоге позволит запускать рои БЛА с самолетов ВВС США вне зон поражения средств ПВО вероятного противника.

Sierra Nevada Corporation (SNC) предоставит БЛА, создаваемым по программе Gremlin, автономную систему стыковки.

Это позволит военно-транспортным самолетам типа С-130 захватить БЛА в полете по завершению выполнения беспилотником боевой задачи. Затем самолет ВТА доставит БЛА на авиабазу, где дроны будут подготовлены к повторному вылету в течение 24 часов.

В выборе SNC для третьей фазы программы Gremlin принимала участие авиационная корпорация Dynetics. Последняя разработала устройство захвата, которое будет развернуто на военно-транспортном самолете C-130. Именно этот механизм позволит осуществить стыковку с БЛА в воздухе, а затем поднять дроны в грузовой отсек С-130.

Третья и заключительная фаза программы Gremlin должна продемонстрировать все новые технологии, разработанные во время двух предшествующих конкурентоспособных фаз осуществления этой программы. В ходе выполнения первых двух этапов проекта количество участвующих в нем фирм сократилось с четырех до одной.

«Предыдущие успехи корпорации SNC с автономной дозаправкой БЛА в воздухе и достижение необходимой точности в навигации оказались вполне достаточными для того, что фирма Dynetics планировала достичь в ходе реализации программы Gremlins», — заявил первый вице-президент развития бизнеса и технологий для бизнес-сферы электронных и информационных систем корпорации SNC Грег Кокс.

Пользовательский интерфейс и необходимые механизмы обслуживания для БЛА обеспечит третий член команды, подобранной DARPA, — фирма Kutta Technology, являющаяся филиалом SNC. Роль этой компании будет заключаться в разработке станции управления для обеспечения безопасного полета БЛА по программе Gremlin, начиная от запуска и заканчивая подготовкой к повторному вылету.

В начале этого месяца DARPA объявило, что кооперация соисполнителей успешно проверила технологию Gremlin во время летных испытаний на полигоне Юма. Таким образом, есть твердая уверенность в том, что программа запуска БЛА с борта самолета и их подготовка к повторному вылету будет реализована в полном объеме уже к концу 2019 года.

«Предыдущие летные испытания вселили в нас веру, что мы можем достигнуть нашей цели — подготовить к повторному вылету четыре аппарата типа Gremlin всего через 30 минут», — сказал диспетчер программ в Тактическом технологическом офисе DARPA Скотт Вирзбэновский.

В апреле этого года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США заключило с фирмой Dynetics 21-месячный контракт общей стоимостью $38,6 млн для реализации третьей фазы программы Gremlin. Другие игроки этой команды — компании и корпорации Kratos Unmanned Aerial Systems, Moog, Airborne Systems, Systima, Applied Systems Engineering, Inc., и, наконец, International Air Response.

«Идеи организации взаимодействия множества БЛА на основе концепции «стаи» или «роя» были предложены американскими разработчиками порядка 10 лет назад», — рассказал «Газете.Ru» Денис Федутинов.

По словам специалиста, они состоят в том, чтобы обеспечить совместную работу группы БЛА не посредством заранее заложенного плана полета для каждого отдельно взятого аппарата, а посредством создания самостоятельно адаптирующейся под изменяющуюся боевую обстановку системы, реализующей групповое поведение без наличия некоего единого центра принятия решений, схожее с поведением в рамках природных групп, таких как стая, или рой.

«Рой» с преимуществами

Во-первых, преимуществом концепции «роя» является снижение возможностей противодействию подобным стайным БЛА со стороны сил и средств противовоздушной обороны противоборствующей стороны.

Во-вторых, при использовании алгоритмов управления, не применяющих коммуникацию между БЛА на основе радиосвязи, снижается уязвимость подобной стаи от воздействия со стороны сил и средств РЭБ противника.

В-третьих, стайное поведение способствует повышению эффективности групповых действий за счет реконфигурируемости системы и перераспределения задач внутри группы, в том числе при выбытии, или включении в ее состав некоторого количества аппаратов.

Возможность эффективного решения поставленных боевых задач за счет применения данной концепции, причем решения с малыми затратами было оценено американскими военными.

Данная идея получила положительный отзыв у представителей Пентагона, и в дальнейшем данная тематика попала под патронаж DARPA.

Подходы по реализации стайного применения БЛА, в частности, прорабатывались с применением малоразмерных низкостоимостных беспилотников Perdix.

Известно о том, что были проведены испытания базирующейся на данных беспилотных аппаратах системы как с наземным, так и с воздушным стартом. Наибольший резонанс вызвала информация о проведении в 2016 году испытания, в которых было задействовано более 100 единиц БЛА. Запуск производился из специальных контейнеров, расположенных на борту самолетов F/A-18.

Новый этап в реализации концепции стайного применения состоит в том, чтобы обеспечить не только запуск множества БЛА с борта некоего «самолета-матки», но и их последующий подбор для обеспечения многократного применения, что как предполагается, может быть реализовано в ближайшей перспективе.