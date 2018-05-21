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Крымский мост получил высшую степень защиты
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Крымский мост получил высшую степень защиты 

Ридус 2 часа назад
Крымский мост получил сложную и высокоэффективную систему защиты от всех видов угроз, включая целенаправленные диверсии, сообщают российские СМИ.
«Когда объект был еще в чернильнице, ему был придан статус стратегического. 19-километровая магистраль, соединяющая Крым с материковой Россией, должна иметь высшую степень защиты (как у атомных станций). Проезжающие по мосту уже на дальних подступах к нему будут процеживаться сквозь густое сито силовиков. За охрану моста будут головой отвечать несколько спецчастей, подчиненных единому штабу. На него же замкнута единая охранная система. Это слоеный пирог, верх которого находится аж в космосе, а низ — на дне моря», — пишет kp.ru.
В частности, с «воздуха» за мостом присматривают спутник космического наблюдения «Космос-К», авиация Южного военного округа и Черноморского флота, в том числе многоцелевые всепогодные истребители Су-27 и противолодочные самолеты Ил-38.
На суше как на самом Крымском полуострове, так и со стороны Краснодарского края, российскими военными развернута мощная система ПРО и береговые батареи. На боевом дежурстве находятся ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а пространство «мониторят» РЛС «Подсолнух» и «Воронеж». Кроме того, охрана моста оснащена переносными ЗРК «Игла» и «Верба».
С моря Крымски мост охраняет Черноморский флот, в том числе малые ракетные корабли типа «Штиль» и противодиверсионные катера типа «Грачонок». Охраняют мост даже под водой — боевыми пловцами и системой контроля акватории и периметра шельфовых и прибрежных объектов «Плавник».
Напомним, автомобильная часть Крымского моста, соединившая одноименный полуостров с Кубанью, открылась 15 мая. В тот же день автор интернет-журнала Washington Examiner Том Роган призвал взорвать Крымский мост, высказав таким образом поддержку территориальной целостности Украины.
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