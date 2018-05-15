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К концу года комплексами «Ярс» оснастят 14 полков
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К концу года комплексами «Ярс» оснастят 14 ракетных полков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замена отслуживших комплексов "Тополь" на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс" продолжится, к концу года ими будет оснащено 14 ракетных полков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, ключевое значение для оборонной безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы вооружений, в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейший "Ярс". До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков", — сказал Путин на военном совещании.
"В течение года авиационную составляющую ядерной триады пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности X-101 и X-102", — добавил президент.
По его словам, по плану также должно идти строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей".
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