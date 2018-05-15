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Путин призвал завершить разработку С-500
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Путин призвал продолжить модернизацию «Панцирей» и завершить разработку С-500 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе военного совещания в Сочи призвал продолжить модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и завершить разработку зенитных ракетных систем С-500, передаёт корреспондент RNS.
«Следует активно развивать и наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний комплекс», — сказал Путин.
Кроме того российский президент заявил, что одним из приоритетов является повышение ударных возможностей ВМФ, в том числе за счёт оснащения кораблей крылатыми ракетами «Калибр» и размещения новейших систем разведки и целеуказания.
«Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям», — добавил Путин.
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