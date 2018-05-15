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Заложен первый спецкатер «Грачонок» для Росгвардии
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Заложен первый спецкатер «Грачонок» для Росгвардии 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
На судостроительном заводе "Вымпел", что на Рыбинском водохранилище, прошла торжественная церемония закладки первого специального катера проекта "Грачонок" для Росгвардии. Всего она заказала 4 подобных судна, которые должны быть построены и переданы покупателям не позднее 2019 года, сообщает пресс-служба концерна "Калашников".
Проект "Грачонок" пользуется большой популярностью среди российских силовиков. Этими судами уже обзавелись все флоты ВМС РФ. Шесть спецкатеров служит в Черном море, по четыре в Северном море и Тихом океане. По информации из открытых источников, всего отечественные военные купили 16 "Грачат".
Основное назначение катера — охрана важных объектов. Он оснащен системами обнаружения диверсионных групп противника: гидроакустической станцией, оптико-электронной системой наблюдения и даже телеуправляемым подводным аппаратом.
Для борьбы с диверсантами у "Грачонка" есть тяжелый пулемет КПВТ калибром 14,5 миллиметра. Также катер оснащен специальными гранатометами как раз для уничтожения боевых пловцов.
Ручной ДП-64 заряжается двумя типами гранат. Одна — сигнальная, то есть плавает на поверхности воды и ярко светится. С ее помощью можно обозначить место нахождения противника. Вторая — фугасная, ее взрыватель можно настроить так, что она детонирует либо на поверхности воды, либо на глубине до 40 метров. Радиус поражения гранаты до 14 метров.
Кроме того, на катере стоит и более продвинутая противодиверсионная гранатометная система ДП-65. Она уже не ручная, а стационарная и имеет сразу десять стволов. К ней можно подключить гидроакустическую станцию, которая будет обнаруживать диверсантов под водой и автоматически их обстреливать.
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