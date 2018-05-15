ВМС США больше не смогут выследить Ту-22

Модификация Ту-22М3М, которая в этом году поступит в распоряжение ВКС РФ , является полномасштабной модернизацией этого дальнего российского бомбардировщика — считает военный эксперт Алексей Леонков

ВКС РФ в октябре получат новый вариант Ту-22

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Ту-22М3М будет поставлен в ВКС РФ уже в октябре текущего года, причем он будет вооружен ударной крылатой ракетой Х-32, являющейся модернизацией и развитием крылатой ракеты Х-22.

Примечательно, что временное расстояние от первого полета Ту-22М3М до поставки в войска будет небольшим — данный бомбардировщик впервые поднимется в воздух в августе текущего года, а уже в середине осени он встанет на вооружение ВКС РФ.

Все дело в том, что речь здесь идет не о постройке новых машин — Ту-22 перестали выпускать в 1997 году, а о модернизации существующего парка, поэтому и оказалось возможным так быстро принять на вооружение данное военное средство.

«Дальний бомбардировщик типа Ту-22 выпускался оборонной промышленностью, как СССР, так и России, поэтому сегодня мы проводим работы по модернизации этого военного средства под новые задачи и современное вооружение», — констатирует Леонков.

В рамках текущей модернизации происходит переход на цифру

Как отмечает эксперт, основные вопросы были по бортовому оборудованию данного бомбардировщика, которая на текущий момент носит по большей части аналоговый характер, поэтому для того, чтобы это исправить, и была разработана новая модификация.

«В настоящее время происходит переход на цифру, в результате чего, на данный комплекс в рамках текущей модификации будет поставлено принципиально новое оборудование, включая и системы управления двигателем, а также порядком его работы, что очень важно в рамках тех задач, которые ставит перед данным комплексом современная эпоха и боевые условия», — резюмирует Леонков.

Тем более, мы просто вынуждены работать с платформой Ту-22, которая встала в нашей стране на вооружение еще в 1971 году — просто готового аналога у нас нет, не говоря уже о том, что еще 20 лет назад в России прекратилось производство самолетов данного типа.

При этом, данный класс нужен, как ВКС РС, так и Российским вооруженным силам, в целом, для выполнения определенных задач, которые не могут выполнить фронтовые бомбардировщики типа Су-34 или «стратеги» типа Ту-95 или Ту-160.

Боевая эффективность бомбардировщика очень сильно возрастет

«Кроме крылатой ракеты Х-32 на Ту-22М3М будет ставиться система «СВП-2422», которая позволит данному самолету выполнять задачи обычного бомбардировщика, т.е. сбрасывать классические авиационные бомбы, причем с максимальным эффектом. Просто новые системы наведения, которые созданы специально для данной машины, позволяют их использовать, как высокоточное оружие», — заключает Леонков.

По словам Алексея Петровича, эти технологии были испытаны на опытном примере в Сирии , после чего в Министерстве обороны РФ дали добро на принятие их на вооружение в рамках текущей программы модернизации российских бомбардировщиков. И это неудивительно, поскольку благодаря этой системе отклонение боеприпасов от цели не превысило и пяти метров.

«Таким образом, подобная модернизация позволит Минобороны РФ и ВКС РФ по-другому применять данный вид авиационного ударного средства, а также расширить спектр выполняемых им задач, не говоря уже о росте боевой эффективности. Кроме того, здесь нельзя забывать и про то, что в рамках модернизации Ту-22 на него будут поставлены и комплексы ГЛОНАСС», — констатирует Леонков.

Соответственно, необходимо сделать вывод, что проект Ту-22М3М является не только модернизацией данного дальнего бомбардировщика, но и его адаптацией под новые задачи, которые современная эпоха ставит перед ВКС РФ.

Ракета Х-22 станет эффективным средством противодействия вероятному противнику

Впрочем, необходимо отметить, что наибольший интерес в рамках данного проекта все равно вызывает крылатая ракета Х-32, которая по своим характеристикам сможет выполнять большой спектр задач и станет нерешаемой проблемой для многих средств противодействия вероятного противника — например, для крейсеров ВМС США , оснащенных бортовой системой Aegis.

Достаточно сказать, что потолок Х-32 составляет 40 километров, а противоракеты Standard Missile 6, которые входят в комплекс Aegis, работают на высоте не выше 30 километров, не говоря уже о том, что отечественная крылатая ракета пикирует на финальном этапе поражения заданной цели, что фактически сводит к нулю перспективы эффективного противодействия.

«Ракета Х-32 превосходит своего предшественника Х-22 по боевому радиусу. Предыдущий образец отечественной ракеты такого класса имел боевой радиус в 600 километров, а в случае с Х-32 он расширен до 1000 километров. Все это свидетельствует о том, что Ту-22 может начать поражение заданной цели, не входя в зону своего практического обнаружения», — резюмирует Леонков.

Кроме того, новая ракета получилась более скоростной и высотной, что позволяет ей сначала лететь на высотах, которые средства обнаружения тех же современных боевых кораблей «секут» достаточно слабо, а затем резко снижаться и поражать цель.

«Данное военное средство, если брать задачи на море, способно поражать корабли первого и второго ранга, т.е. ракетные крейсера, авианосцы и любые другие типы надводных кораблей вероятного противника», — заключает Леонков.

Все это позволяет сделать вывод, что Ту-22М3М является своевременной модернизацией данного бомбардировщика под новые задачи, которые сегодня стоят перед ВКС РФ и непосредственно Российской армией.