Пять самых революционных образцов стрелкового оружия назвали в США

Стрелковое оружие часто недооценивается, хотя на самом деле его важность очень высока. Пусть «стрелковка» не так привлекательна и интересна как ядерное оружие, боевая авиация или танки, винтовки и пулеметы убивают гораздо большей людей.

За последние 80 лет несколько образцов стрелкового оружия кардинально изменили тактику пехотных частей. Современные технологии в сочетании с достижениями в области создания полимеров, а также металлургии и металлообработки позволили создать легкое и точное оружие.

Вот пять видов оружия, которые сделали современный бой таким, каким мы его знаем.

Sturmgewehr 44 Германия времен Второй мировой войны была первой страной, оценившей важность меньшего, чем винтовка, оружия, способного стрелять длинными очередями. Немецкой армии, сражавшейся с советской пехотой на Восточном фронте, нужно было оружие, которое превосходило бы магазинную винтовку Mauser 98k по объему магазина и скорости стрельбы, а пистолет-пулемет MP-40 — по калибру.

Результатом поисков стал MP-44, также известный как штурмовая винтовка Sturmgewehr 44. Первоначально разработанная на основе пистолета-пулемета, винтовка использовала патроны 7,92×33 мм, подававшиеся из магазина на 30 патронов. Из нее можно было вести огонь в автоматическом или полуавтоматическом режиме со скоростью до 600 выстрелов в минуту. Внешне Sturmgewehr 44 больше всего похож на винтовку с большим изогнутым магазином, укороченным прикладом и пистолетной рукояткой.

С появлением MP-44 стало ясно, что новый образец представляет собой не винтовку или пистолет-пулемет, а что-то совершенно новое. В 1944 году новая разработка официально получила название Sturmgewehr 44, став первым в мире полноценным автоматом.

Автомат Калашникова

Советская армия, осознавая возможности StG 44, захотела получить собственный автомат. Сержант танковых войск Михаил Калашников , получивший ранение в сражении под Брянском , оказался вовлечен в создание нового стрелкового оружия и стал создателем нового автомата. Его детище, как и StG 44, использовало более легкий патрон и вместительный магазин. Новый автомат был принят на вооружение в 1947 году и стал известен как автомат Калашникова.

Камбоджа и Хотя АК и не стал первой штурмовой винтовкой, он стал самым влиятельным автоматом в мире. Автомат Калашникова использовал легкий 7,62-мм патрон образца 1943 года, что позволило улучшить контроль во время автоматической стрельбы. Кроме того, АК, в отличие от других образцов автоматического оружия того времени, очень легко разбирается. Автоматы были изготовлены из штампованного металла и других легко производимых деталей, что позволяло странам со скромной производственной базой, таким как Албания Судан , наладить производство собственных копий АК.

Простота и надежность автомата Калашникова позволяют эксплуатировать его даже в самых сложных условиях. АК использовался практически во всех войнах за независимость. Российские солдаты и сегодня продолжают использовать АК-74М и более современные АК-12.

Винтовка M16 была «чудо-оружием», которое, едва встав на вооружение, быстро заработало репутацию ненадежного. Начиналось все достаточно хорошо — в 1956 году Юджин Стоунер запатентовал конструкцию винтовки AR-15, оснащенной газоотводным механизмом с непосредственным действием пороховых газов на затворную раму. Простой дизайн, использование алюминия и пластика позволили создать очень легкое оружие. Максимальная скорострельность — 750 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули — около 990 метров в секунду.

Новая штурмовая винтовка, получившая название M16, полюбилась служившим во Вьетнаме американцам за ее легкость и компактность по сравнению с винтовкой M-14. Кроме того, при равном количестве патронов ее боезапас весил легче. К сожалению, изменение марки пороха и необоснованная вера в то, что новое оружие не требует частой чистки, стали причиной множества проблем на поле боя. После ряда доработок M16 стала высокоэффективной автоматической винтовкой. Новаторское использование пластика и алюминия обеспечило создание еще более легких образцов стрелкового оружия. Модификации знаменитой винтовки, такие как M16A4 и M4A1, до сих пор используются армией и морской пехотой США

Пулемет MG34/42 Немецкий пулемет MG34 был одним из первых легких единых пулеметов с ленточным боепитанием. Он был разработан Маузером для перевооружения Германии в 1930-х годах. В связи с действовавшими в то время ограничениями на размер немецкой армии, MG34 выпускали в небольших количествах, что давало заводам возможность наладить их производство без спешки. В результате пулемет, на создание каждого экземпляра которого уходило более 100 часов, работал точно как часы.

Некоторые особенности сделали MG34 по-настоящему революционным пулеметом. Среди них быстрая замена ствола в боевых условиях, легкое снаряжение патронных лент, воздушное охлаждение и скорострельность около 750 выстрелов в минуту. Питание MG34 осуществлялось лентами по 50 патронов, которые можно было соединять между собой, а также барабанными магазинами. Важнее всего было то, что пулемет получился довольно легким — он весил «всего» около 12 килограммов, в то время как масса его предшественника — около 20 кг (без станка, воды и ленты — прим. «РГ»).

Все эти особенности позволили создать оружие, ставшее одним из столпов немецкой армии того времени. В каждом отделении был один MG34, который мог использоваться как для ведения огня на подавление, так и для укрепления оборонительных позиций. Во время войны у Советского Союза, Великобритании и США не было ничего похожего на уровне отделений. Более поздняя версия пулемета, названная MG42, была практически идентична первоначальной, но изготавливалась из штампованных деталей для ускорения и удешевления производства в условиях военного времени.

M1 Garand

M1 Garand — первая полуавтоматическая винтовка, принятая на вооружение в качестве основного оружия пехоты. Хотя подготовленный боец мог быстро опустошить рассчитанный на пять патронов магазин винтовок Kar98k или Arisaka, работа затвором, особенно во время движения, отвлекала от боя. В то же время американский солдат мог быстро произвести 8 выстрелов, прежде чем остаться без патронов.

Боепитание осуществлялось пачками на 8 патронов 7,62×63 мм (.30-06 Springfield), вставлявшимися через открытый затвор. После израсходования патронов пачка выбрасывается через открытое окно вверху ствольной коробки при открытом затворе. Газовый поршень неподвижно прикреплен к затворной раме. Запирание затвора поворотом происходит при повороте затвора вокруг продольной оси и захода при этом двух боевых выступов затвора в пазы ствольной коробки. Считается, что эта схема была использована при создании автомата Калашникова.

Винтовка M1 Garand обеспечила американским солдатам огневое превосходство в ближнем бою. Десять солдат, вооруженных этими винтовками, могли быстро произвести до 80 выстрелов без перезарядки, в то время как немцы и японцы — не более 50 выстрелов. Это дало американцам важное боевое преимущество.